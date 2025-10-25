«Не можем достать российские самолёты!» – ВСУ просят у НАТО новые ракеты

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 152
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не в состоянии сбивать российские самолеты, запускающие управляемые авиабомбы, радиус действия которых увеличился до 200 километров.

Об этом в эфире украинского пропагандистского видеоблога «Мы – Украина» заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, представленный как «ветеран войны с Россией».

«Расстояние становится больше за счет того, что эти бомбы, стартуют с ускорителем. Нам надо уничтожать самолеты, несущие эти бомбы. Но мы средствами ПВО достать их не можем, не хватает дальности. Мы можем достать их только самолетами. Но нашим самолетам тогда нужно будет заходить в зону поражения уже российских средств ПВО, и они могут быть уничтожены. У нас не так много Ф-16, чтобы так рисковать», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет воздух-воздух, которые адаптированы для пуска с Ф-16.

«У нас таких дальнобойных ракет, которые могли бы уничтожать эти российские самолеты на таком расстоянии, пока нет. Почему их нам не передают? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Честно говоря, это не такая дорогая ракета. И почему – нельзя понять», – сокрушается Гетьман.

