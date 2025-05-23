Натовские генералы рапортуют о готовности перебросить войска на восток «в ближайшие дни»

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НАТО готова к масштабной переброске войск на западные границы РФ.

Об этом бывший министр обороны Великобритании генерал Джеймс Эверард заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я говорю очень прямо. Мы действительно готовы перебросить войска на восточный фланг НАТО. Но это еще не сделано, и мы не можем расслабиться», – сказал Эверард.

Заместитель министра обороны Румынии, генерал-лейтенант Драгош Якоб похвастался, что в его стране размещены тысячи натовских солдат и «никто не пострадал из-за большого количества людей».

«На данный момент у нас более 4 тыс солдат-союзников на 7 полигонах в Румынии. Они уже развернуты и выполняют свою программу подготовки и будут переброшены в ближайшие дни», – сказал Якоб.

Он рассказал, что Румыния расширяет и модернизирует существующую инфраструктуру как в казармах, так и на тренировочных площадках. Только в этом году построено 2 тыс жилых помещений на одном из полигонов.