Натовские генералы рапортуют о готовности перебросить войска на восток «в ближайшие дни»

Елена Острякова.  
23.05.2025 18:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 480
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО готова к масштабной переброске войск на западные границы РФ.

Об этом бывший министр обороны Великобритании генерал Джеймс Эверард заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО готова к масштабной переброске войск на западные границы РФ. Об этом бывший министр...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Знаете, я говорю очень прямо. Мы действительно готовы перебросить войска на восточный фланг НАТО. Но это еще не сделано, и мы не можем расслабиться», – сказал Эверард.

Заместитель министра обороны Румынии, генерал-лейтенант Драгош Якоб похвастался, что в его стране размещены тысячи натовских солдат и «никто не пострадал из-за большого количества людей».

«На данный момент у нас более 4 тыс солдат-союзников на 7 полигонах в Румынии. Они уже развернуты и выполняют свою программу подготовки и будут переброшены в ближайшие дни», – сказал Якоб.

Он рассказал, что Румыния расширяет и модернизирует существующую инфраструктуру как в казармах, так и на тренировочных площадках. Только в этом году построено 2 тыс жилых помещений на одном из полигонов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить