Натовские депутаты не захотели аплодировать словам генсека о мире
Генсеку НАТО Марку Рютте пришлось выпрашивать у Парламентской ассамблеи альянса аплодисменты после своих слов о поддержке мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Инцидент произошел на заседании в Дейтоне (США), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужен справедливый и прочный мир. Это приоритет, который мы все разделяем», – сказал Рютте и сделал паузу.
Зал безмолвствовал. Генсек недоуменно оглянулся на президиум, Потом сказал «спасибо» и растерянно поднял руку. Только после этого депутаты догадались похлопать.
Рютте решил поощрить их за поддержку и заверил, что НАТО будет поддерживать Украину «несмотря на все трудности».
«НАТО продолжит оказывать Украине долгосрочную поддержку. И это не для того, чтобы продлить войну. Это для того, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем», – сказал Рютте.
Он рассказал, что командование НАТО в Германии ежедневно предоставляет Украине помощь. Ее дополнительный объем в этом году составит 20 млрд евро.
Причем, даже если украинский конфликт завершится, НАТО намерена воевать дальше.
«Мы знаем, что даже когда война против Украины закончится, угрозы, с которыми мы сталкиваемся, никуда не денутся. Наши противники все еще будут пытаться нас разделить и подчинить себе. Но благодаря нерушимым транс-атлантическим связям Северная Америка и Европа вместе обеспечивают мир силой. Более сильный, справедливый и смертоносный альянс – вот как мы сохраняем безопасность в более опасном мире», – резюмировал Рютте.
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