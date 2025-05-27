Натовские депутаты не захотели аплодировать словам генсека о мире

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Генсеку НАТО Марку Рютте пришлось выпрашивать у Парламентской ассамблеи альянса аплодисменты после своих слов о поддержке мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел на заседании в Дейтоне (США), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужен справедливый и прочный мир. Это приоритет, который мы все разделяем», – сказал Рютте и сделал паузу.

Зал безмолвствовал. Генсек недоуменно оглянулся на президиум, Потом сказал «спасибо» и растерянно поднял руку. Только после этого депутаты догадались похлопать.

Рютте решил поощрить их за поддержку и заверил, что НАТО будет поддерживать Украину «несмотря на все трудности».

«НАТО продолжит оказывать Украине долгосрочную поддержку. И это не для того, чтобы продлить войну. Это для того, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем», – сказал Рютте.

Он рассказал, что командование НАТО в Германии ежедневно предоставляет Украине помощь. Ее дополнительный объем в этом году составит 20 млрд евро.

Причем, даже если украинский конфликт завершится, НАТО намерена воевать дальше.