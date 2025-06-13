НАТО хочет обьединить свои ПВО и ПРО для слежки за Украиной и Россией из космоса

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Bloomberg пишет о том, что НАТО усиливает свою противоракетную оборону на востоке для противодействия России.По оценкам агентства, «это, вероятно, приведёт к усилению напряжённости в отношениях с Москвой».

По данным источников Bloomberg, страны-члены Организации Североатлантического договора впервые рассматривают возможность объединения системы противоракетной обороны альянса с другими интегрированными средствами ПВО-ПРО.

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Альянс обсуждает интеграцию существующего противоракетного щита с другими системами ПРО для противодействия потенциальным угрозам — прежде всего со стороны России.

Переговоры об интеграции систем ПРО могут быть завершены к моменту встречи лидеров НАТО в Гааге на саммите 24–25 июня, однако не исключено, что обсуждения продолжатся и после этой даты, сообщили источники. Неясно, будут ли эти системы по-прежнему позиционироваться как ответ на иранскую угрозу или полностью переориентированы на сдерживание российского арсенала.

Эта инициатива, по данным Блумберга, является частью более широкой дискуссии о путях укрепления восточного фланга НАТО. Тем не менее, по словам одного из собеседников, сохраняются сомнения относительно того, как подобный шаг скажется на мирных усилиях в Украине и получит ли он полную поддержку со стороны США.

Со ссылкой на старшего командующего НАТО адмирала Пьера Вандье, Bloomberg пишет о планах НАТО следить за Украиной и Россией из космоса. Для этого натовцы планируют ввести новую систему спутникового наблюдения, предназначенную для мониторинга военной деятельности на Украине и вдоль восточных границ альянса.

Инициатива под названием «Умная индикация и предупреждение о широком зонировании обнаружения» (SINBAD) – цель позволить НАТО сканировать огромные территории. Аналитика на основе искусственного интеллекта будет выявлять изменения, и предупреждать союзников о потенциальных угрозах, говорится в отчете.

«Сегодня мы не уверены, остановятся ли россияне в Украине. Мы можем сказать им: мы наблюдаем за ними» – говорит Вандье, подчеркивая, что важно успокоить страны, расположенные на восточном фланге альянса.

Способность контролировать перемещение войск и выявление возможных нарушений режима прекращения огня стала ключевым вопросом для европейских союзников, отмечает Блумберг.

«Москва давно критикует усилия НАТО по созданию системы противоракетной обороны, в частности развертывание ракет-перехватчиков в Польше и Румынии. Альянс отвергает эти претензии, ссылаясь на угрозу ракет с большим радиусом действия со стороны Ирана. Однако объединение системы ПРО с интегрированной архитектурой альянса будет направлено на противодействие всем возможным угрозам в будущем, что, по мнению источников, свидетельствует о том, что такой шаг в первую очередь станет сдерживающим фактором для России», – говорится в публикации.

НАТО находится в процессе наращивания своей обороны, отмечает Блумберг. Альянс недавно утвердил самые амбициозные за всё послевоенное время цели в области вооружений.

Баллистические системы НАТО, которые в основном являются американскими, «явно нуждаются в обновлении, чтобы противостоять новейшим угрозам, которые больше не исходят от Ирана, как это было на момент их внедрения», — заявила Bloomberg директор программы по Черному морю в вашингтонском аналитическом центре Middle East Institute Юлия Джоя.

Пресс-служба НАТО отказалась от комментариев, но сослалась на предыдущие заявления генерального секретаря Марка Рютте, в котором он выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией, Ираном и Северной Кореей, назвав эту тенденцию «тревожной» в своём выступлении на конференции по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне в Риге в начале этого месяца.

В последней комплексной политике НАТО в области противовоздушной и противоракетной обороны, согласованной министрами обороны в феврале, Россия также названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников».