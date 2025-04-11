НАТО готовится к войне с Россией на новых принципах

Россия нужно формировать армию, готовую к принципиально новой войне.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Соединенные Штаты Америки и НАТО сформировали шесть так называемых многодоменных, многосферных тактических групп ведения боевых действий. Что это такое? Это абсолютно новое слово в военном искусстве. Это развитие ситуации, всеобщая операция с высокоточным оружием. Мы должны быть готовы о том, что с нами начнут вести абсолютно принципиально новую войну, не уходя в зону боевых действий.

Украина – все это отработанный материал, мы можем подвергнуться такому нападению, когда не будет ни противника, ни средств его отразить. Мы должны сейчас уже формировать новый облик армии. Мы должны именно концентрировать внимание населения на подготовке к войне, и вы знаете, я скажу, пускай меня простят, всеобщей мобилизации населения, экономики и общества в целом», – заявил Матвийчук.