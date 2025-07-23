Наша агрессия на Украине только сближает РФ, КНР, Иран и КНДР – американский эксперт

Европейский конфликт на Украине и обострение в Индо-Тихоокеанском регионе взаимосвязаны между собой.

Об этом говорили участники эфира на канале «Al Arabiya», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вполне согласны с тем, что Америка должна обратить внимание на Индо-Тихоокеанский регион, должна восстановить свои вооружённые силы. Но мы хотим, чтобы Америка и Трамп поняли, что эти конфликты взаимосвязаны, что Россия, Китай, Северная Корея, Иран – все они сейчас выступают против наших западных ценностей», – уверял экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Однако американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт скептически отнёсся к призывам британца.

«Мы должны сейчас уделять первостепенное внимание обороне нашего Западного полушария, мы позволили проникнуть в Западное полушарие всем нашим соперникам и почти ничего не сделали, чтобы это предотвратить. Поэтому нам следует полностью прекратить войну на Украине и полностью исключить себя из европейского уравнения.

Я понимаю, что между Ираном, Россией, Китаем и Северной Кореей есть связь. Но я бы сказал, что наше упорное стремление к эскалации и расширению войны в таких местах, как Украина, на самом деле, сближает эти страны. Наша постоянная военная и другая агрессия заставляет их объединяться», – возразил Вайхерт.