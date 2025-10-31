«Нас ждет нечто похуже похабного мира» – в Киеве жалеют, что не приняли «Стамбул»
Зеленский подписал с западными «партнёрами» почти три десятка соглашений по безопасности, которые на деле ничего не стоят.
Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас уже под 30 документов, которые президент подписал. Что это? В качестве туалетной бумаги используют? Там говорился о гарантиях безопасности. Но чего эти бумаги стоят? По-моему, эти документы не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, будем называть вещи своими именами», – сказал Золотарев.
«К сожалению, для нас продолжение войны возможно под обещание помощи со стороны Запада. Возможно, тактически это было оправдано, поскольку оружие и деньги на Украину пошли в невиданных ранее количествах.
Но стратегически это было абсолютно провальное для страны решение, без вариантов. Какой бы там похабный мир ни был в Стамбуле, но нас ожидает в перспективе нечто куда более худшее», – подытожил политолог.
