«Нас уже никогда не будет 52 миллиона». Сколько украинцев останется в стране после войны?

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Литовское издание LRT задается интересным вопросом: сколько украинцев останется в стране после войны?

«1991 год. На территории Украины, которая обрела независимость от Советского Союза, проживало около 52 миллионов человек. За 34 года это число сократилось почти вдвое. С февраля 2022 года, по оценкам Украинского института демографии, численность населения сократилась на 45% – на территории, контролируемой Киевом, проживает около 29 миллионов человек», – говорится в публикации.

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По данным Государственной пограничной службы Украины, ежегодно страну покидают десятки, а то и сотни тысяч украинцев. Эксперты утверждают, что чем дольше длится война, тем меньше людей вернется после ее окончания.

«Война заставила меня принять решение забрать ребенка. Мы приехали в Варшаву в июле 2022 года. Мы не планировали оставаться надолго. Все, кто уезжал, наверняка рассчитывали уехать на две недели или месяц», — говорит Лина Сизоненко из Полтавы (Центральная Украина), которая живет в Польше с дочерью Марией уже почти три года.

Миллионы украинцев, таких как Лина и Мария, были вынуждены покинуть родину из-за войны. Точное число тех, кто остался в стране, и тех, кто бежал, определить сложно. Украина с 2001 года не проводила перепись населения, а статистическое управление страны прекратило сбор и публикацию демографических данных, ссылаясь на связанные с войной сбои.

Война обычно ухудшает демографические тенденции, увеличивая смертность и снижая рождаемость. Однако наибольшее сокращение численности населения в Украине произошло за счет эмиграции — количество уезжающих «просто сумасшедшее», говорит заместитель директора Института демографии и качества жизни Украинской академии наук Александр Гладун.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в настоящее время за границей проживают почти 7 миллионов человек. Большинство из них, около 6,3 миллиона, обосновались в Европе. Еще около 1,3 миллиона.- это украинцы, бежавшие в Россию и Белоруссию. Эти данные получены от пограничных служб соответствующих стран.

В начале войны Европейский Союз впервые в истории применил Директиву о временной защите, и государства-члены предоставили миллионам украинцев временное убежище, финансовые и жилищные льготы, а также право на труд. Сегодня этим статусом обладают чуть менее 4,3 миллиона человек по всему ЕС.

Некоторые страны рассматривают возможность разрешить беженцам остаться после окончания войны, что еще больше снижает вероятность возвращения домой большей части беженцев. Чехия, где проживают около 400 000 украинских беженцев, недавно приняла закон, который позволит экономически независимым украинцам, имеющим защищенный статус не менее двух лет, получить вид на жительство.

Эмиграция миллионов украинцев за границу — не единственная демографическая проблема страны. Не меньшую тревогу вызывает и без того низкая рождаемость. Чтобы численность населения страны оставалась стабильной без иммиграции, коэффициент рождаемости, или число детей, рожденных одной женщиной, должен достигать 2,1.

«До масштабного вторжения [коэффициент рождаемости] был 1,16. После вторжения он составляет всего 0,9», – что, по словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, является рекордно низким показателем. Этот показатель ниже самых низких показателей рождаемости в ЕС.

На низкий уровень рождаемости также повлияла мобилизация в армию мужчин в возрасте 25 лет и старше и давление на правительство с целью дальнейшего снижения минимального возраста для призыва на военную службу.

По статистике ООН, на Украине проживает около 1,5 миллиона мужчин в возрасте 18–25 лет.

«Кто-то скрывается от призыва, кто-то уехал, нелегально перейдя границу… За границу могут уехать и некоторые несовершеннолетние, которым скоро исполнится 18 лет», — поэтому, по словам демографа Гладуна, на Украине остается все меньше молодых людей, которые хотят или могут создать семью.

С другой стороны, на Украине выросла смертность. Владимир Зеленский недавно заявил, что в ходе войны на данный момент погибло 46 000 солдат, однако эта цифра, скорее всего, сильно занижена. Демограф Гладун утверждает, что в настоящее время количество смертей за год почти в три раза превышает количество рождений, что ставит Украину в один ряд со странами с самым высоким уровнем смертности и самым низким уровнем рождаемости.

По словам руководителя Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, на решение людей уехать также влияет ситуация на фронте, задержка поставок оружия и ощущение того, что война продолжается, а также «тот факт, что Россия, пусть и медленно, но движется вперед».

По данным о пересечении границы, в 2024 году украинцы выехали из страны 15 276 000 раз и въехали в страну 14 834 000 раз — дефицит в 442 000 прибытий, что почти в три раза больше, чем в 2023 году.

По данным опросов, проведенных по заказу Украинского аналитического центра экономической стратегии, в ноябре 2024 года впервые с начала войны, доля беженцев, которые определенно или вероятно хотят вернуться на Украину, сократилась до менее 50 процентов.

Опросы, проведенные Киевским международным институтом социологии, также показывают, что 19 процентов украинских беженцев за рубежом уже имеют гражданство другой страны или подали заявление на его получение, а 45% хотели бы его получить.

По словам руководителя института Паниотто, число людей, планирующих остаться за рубежом, ежемесячно увеличивается примерно на 100–150 тысяч.

«Они изучают язык, находят работу, у их детей хорошие перспективы [за границей]. Каждый месяц мы теряем людей, убитых на фронте, но за тот же месяц [из-за длительной эмиграции] мы теряем в 20, а может быть, и в 30 раз больше людей», – говорит он.

Украинский институт демографии прогнозирует, что к 2035 году в пределах международно признанных границ страны будет проживать 30 миллионов человек. «Прогноз отражает тенденцию, которая будет иметь место, если в стране ничего не изменится… но все зависит от года окончания войны», – говорят демографы.

При этом, если отбросить политкорректность, то нужно признать – даже по этому прогнозу количество населения в реальных границах Украины к 2035 году будет еще меньше – оценочно миллионов 25.

Точные прогнозы станут возможны только после окончания войны. По словам демографа Гладуна, через год-два после окончания боевых действий, дав мигрантам время решить, возвращаться им или остаться за границей, Украине придется провести перепись населения, которую она не проводила с 2001 года.