«Нас гнали как скот!» – скандал с круизным лайнером во Франции решили дежурно списать на Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские агенты якобы пытались перехватить управление итальянским круизным лайнером с французскими и британскими туристами на борту. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судно «Фантастик» с 650 туристами должно было отправиться в 6 утра 13 декабря из Франции в Алжир. Однако за несколько часов до отправления пассажиры получили сообщение о задержке выхода в море. Многих известие застало в дороге ночью и привело в бешенство – особенно добиравшихся на авто из французских отдаленных провинций или Великобритании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они ехали до 14 часов, чтобы рано утром оказаться в Сете… Пассажиры жаловались на то, что их «гнали как скот», – говорится в публикации.

График выхода в море был сорван на 10 часов. Газета Le Parisien сообщила, что виной тому стало задержание предполагаемых «агентов России», которые установили «устройства для дистанционного управления» лайнером, обнаруженные спецслужбами.

Один из них – гражданин Болгарии – был отпущен, а вот 20-летнему гражданину Латвии, стажеру-моряку судна, было предъявлено обвинение. Подозревается, что после взлома бортовой компьютерной системы судна он установил вредоносное устройство, позволившее ему дистанционно управлять судном.

Британское издание сразу же унюхало «происки русских».

«Это был бы не первый случай, когда Кремль вербовал «марионеток» или агентов из стран Восточной Европы для совершения актов саботажа или шпионажа на французской территории с целью дестабилизации страны», – пишет Daily Mail.

При этом парижские СМИ признают, что на данный момент «связь между подозреваемым и российскими спецслужбами еще не установлена, но следователи изучают такую ​​возможность».