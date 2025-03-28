«Нам нужно хотя бы 100 тысяч миротворцев из ЕС» – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Вместо силового контингента европецы намерены направить на Украине лишь военные делегации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо силового контингента европецы намерены направить на Украине лишь военные делегации. Об этом в эфире...

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«Если мы говорим о том, что сегодня происходит на уровне Европы я думаю, с одной стороны, это хороший сигнал, что эта коалиция собралась. То, что говорят, что это коалиция желающих или решительных, в зависимости от перевода, – не уверена, что там речь идет о конкретной решимости. Здесь речь идет о тех всех угрозах безопасности, которые мы имеем на международном уровне не только для Украины, но и для европейских стран.

Мне не понравилось, по крайней мере, из тех вещей, которые мы сейчас знаем, что речь идет не о контингенте миротворцев, которые они планируют отсылать в Украину, а о военной делегации. Как-то оно очень сложно звучит в то время, когда Украине чрезвычайно нужна поддержка, в частности, тех же миротворцев. И сотня тысяч миротворцев нам бы точно не помешала на территории Украины. Хотя бы в стратегических местах», – заявила Федына.

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