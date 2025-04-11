Накупленное нами американское оружие откажется лететь в сторону РФ – еврокомиссар Кубилюс

Константин Серпилин.  
11.04.2025 21:59
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 384
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Практика показала, что оперируя американским вооружением и компонентами, далеко не всегда можно самим решать, где и по каким целям использовать эти средства.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Практика показала, что оперируя американским вооружением и компонентами, далеко не всегда можно самим решать,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня нет никаких претензий к американской оборонной промышленности, но у них есть претензии к нашему законодательству. Вы знаете, что по американским законам всё оружие, которое вы закупаете у американцев или даже компоненты, которые вы используете в своей оборонной промышленности, должны соответствовать определённым требованиям.

В соответствии с этими требованиями, американцы имеют право решать, где вы можете использовать это оружие. И это то, что мы недавно видели в ходе военных действий на Украине.

Поэтому, если мы инвестируем в наши оборонные возможности, нам нужно иметь такие возможности, чтобы мы сами могли решать, где использовать оружие, какие цели выбирать и т.д.», – вещал Кубилюс.

«Я не знаю, как сложатся наши отношения. Надеюсь, наши отношения с трансатлантическими партнёрами будут развиваться в рациональном ключе», – робко добавил литовец.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить