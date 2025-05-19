Накануне созвона Трампа с Путиным, Рубио пугает Кремль независимым от Белого дома Сенатом США

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Американские СМИ комментируют назначенный на сегодня телефонный разговор между президентами Трампом и Путиным. Так, WSJ считает, что во время сегодняшнего телефонного разговора Трамп столкнется с лидером Кремля, преследующим две цели — затянуть мирные переговоры и одновременно представить себя президентом-миротворцем, который может быть ценным торговым партнером США.

Сам Трамп еще на жтих выходных был настроен оптимистично, заявив, что после разговора с Путиным поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

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«Надеюсь, это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня», — написал он вчера в соцсети Truth.

А вот госсекретарь США Марко Рубио высказался более осторожно, дав понять, что никаких прорывов в ближайшем будущем не предвидится. В интервью программе Face the Nation в воскресенье он сказал, что США необходимо будет оценить отдельные мирные предложения от России и Украины после встречи в Стамбуле.

Отвечая на вопрос, водит ли Россия Америку за нос в переговорах по Украине, как в этом уверяют скептики на Западе, Рубио ответил: «Мы узнаем это очень скоро».

«С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровопролитной, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужно проявить немного терпения. С другой стороны, у нас нет времени на промедление. В мире происходит много других вещей, на которые мы также должны обратить внимание», — сказал Рубио в интервью программе «Face the Nation» на канале CBS.

Госсекретарь заявил, что, по его мнению, единственный способ продвинуть эти переговоры — это личная встреча Трампа и Путина. Он добавил, что терпение Вашингтона не безгранично, и Конгресс готовит новый пакет санкций против России.

Марко Рубио пояснил, что если Россия будет продолжать затягивать переговоры, не проявляя намерения идти на компромисс, Сенат будет действовать независимо от позиции Белого дома. Он подчеркнул, что законопроект о санкциях, инициированный республиканцем Линдси Грэмом, пользуется поддержкой 80 сенаторов — этого достаточно для преодоления возможного вето президента.

Это замечание стоит рассматривать, как завуалированный сигнал Москве и предупреждение, что у Трампа могут дать истеблишменту GOP попробовать реализовать собственную, отличную от MAGA стратегию в отношении России.

Помогут ли такие завуалированные предупреждения-угрозы сделать предстоящий созвон президентов более продуктивным – другой вопрос. На который пока что нет ответа.