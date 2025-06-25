Надо воевать по всей «формирующейся оси»! – американские генералы рвутся в бой против России, Ирана и Китая одновременно

Елена Острякова.  
25.06.2025 16:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


«Формирующаяся ось» Россия-Иран-Китай вызывает огромное беспокойство.

Об этом командующий Центральным командованием США вице-адмирал Брэд Купер заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Формирующаяся ось» Россия-Иран-Китай вызывает огромное беспокойство. Об этом командующий Центральным командованием США вице-адмирал Брэд...

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«Я бы отметил сотрудничество Ирана и России. Я бы также добавил к этому сотрудничество с Северной Кореей и Китаем. На стратегическом уровне эта формирующаяся ось вызывает беспокойство, и нам нужно за ней следить. И я обязательно это сделаю. Мы видели тактические последствия поддержки Ираном России и последствия того, что китайские компании поставляют Ирану датчики, оружие и комплектующие, которые затем попадают к хуситам, которые стреляют ими по американцам. Я думаю, нам нужно больше говорить об этом. Очевидно, что эти формирующиеся силы требуют нашего внимания», – сказал Купер.

Глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич прогнозирует, что США придется вести конфликт «с двумя крупными державами».

«С европейской точки зрения поставки Ираном беспилотников в Россию и их широкое использование на Украине привели к многочисленным жертвам. И это одна из тех вещей, на которые нам нужно обратить пристальное внимание. Мы видели, как северокорейские войска участвовали в конфликте на Украине. И конечно, Китай оказывает экономическую поддержку это группе противников.

Поэтому в будущем, когда мы будем думать о потенциальных конфликтах с крупными державами, нужно побеспокоиться об одновременном развитии этих конфликтов и думать о том, как мы и наши союзники сможем справиться с этим», – сказал Гринкевич.

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