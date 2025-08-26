«Надо было убивать нацистов» – Онуфриенко о поражении Русской весны в Харькове

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже при первом штурме Харьковской обладминистрации 1 марта 2014 года нужно было действовать гораздо жёстче против бандеровцев и майданщиков.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, участник тех событий, военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Модератор встречи спросил: «Кто всё-таки расстрелял русский Харьков?».

«Расстреляло его отсутствие помощи. Это лишнее доказательство того, что никто не может противостоять системе. Не было никакого бандеровского государства, был подготовленный, в том числе, во времена Януковича на Западной Украине, костяк боевиков. Я публиковал эти видео из лагерей подготовки… Готовил их, в том числе, бывший глава СБУ Наливайченко, это не секрет. Люди готовились именно к вооружённому противостоянию. Но когда этих людей поддерживает Запад, когда им за это дают деньги, оружие и всё остальное, когда они организованы, обучены и координируются – что может сделать народный протест?», – объяснял Онуфриенко.