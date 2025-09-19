Отстроенным за три года фортификациям в разных регионах Украины некого принимать – отсутствует личный состав.

Об этом на канале «Новый отчёт» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фортификации где-то построили хорошо, где-то – плохо. Но даже лучшие фортификации не умеют защищать себя сами. И мы всё время уходим от главной темы – кому воевать. Мы говорим, чем воевать, в чём воевать, но старательно уклоняемся от вопроса – кому», – сказал Дикий.

Одиозный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко пожаловался, что людей растеряли за три года бестолкового управления.

«Это всё связанные вещи. Если взять людей, и посадить в плохие фортификации, дать им плохие дроны, и дурную задачу, то мы просто потеряем людей. И так происходило уже не раз, и даже не 25 раз» – возмутился он.

«Нам рассказывали, что скоро выйдем на админграницы, но по ходу потеряли ещё кучу территорий. Почему мы ещё два года назад не определили тот рубеж, который можно защищать?

А гнались за какой-то птицей Феникс, никого не догнали. Россия же построила как-то «линию Суровикина», об которую мы сломались в 2023 году, прямо на нашей территории под носом нашей армии. А мы не можем построить», – подытожил депутат.