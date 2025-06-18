Нацисты в бешенстве: в Одессе уволен футболист – назойливый «мовнюк»

Павел Бадаев.  
18.06.2025 17:59
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Мова, Общество, Одесса, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


В Одессе из футбольной команды выгнали игрока за то, что он докопался к игроку команды соперника «Чому нэ на мови?».

Ну правильно — зачем такие игроки. Тем более в Одессе.

В Одессе из футбольной команды выгнали игрока за то, что он докопался к игроку...

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«Внимание, парень «покинул» команду из-за того, что попросил говорить на официальном матче на украинском языке, в Украине. Я считаю это откровенной дискриминацией, неуважением к государственному языку и преступлением со стороны руководства футбольного клуба! И за это должно быть наказание.

Недопустимо, чтобы в Украине по требованию говорить на государственном языке человека травили и выгоняли», — раздул скандал основатель бандформирования «Деколонизация. Украина» вырусь Вадим Поздняков.

А недобитые соратники Ганула, «оживившие» его страницы в соцсетях, немедленно откопали видео, где тренер, вступившийся за своих русскоязычных игроков, бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, орет на них как тренер ФК «ГазМяз» из «Нашей Раши». Естественно, по-русски. А тут уж как надо поступить? Правильно — убить, расстрелять! Причем обе русскоязычные команды.

Главное, что на этот скандал в «сумасшедшем доме» тут же отреагировал глава мовного гестапо Тарас Креминь:

«Это пример репрессивных действий против украинцев в Украине за украинский язык. Такие случаи недопустимы и нуждаются в реакции не только уполномоченного, но и организаторов турнира, тренеров, руководителей клубов и местных властей», — негодовал шпрехенфюрер.

Еще Креминь поныл, что «языковой вопрос в спорте до сих пор остается болезненным». И есть «случаи пренебрежения языковым законодательством во время публичных мероприятий, тренировок и соревнований».

Также он «выдал инсайд», что «до недавнего времени значительная часть украинского спорта, включая олимпийский, была русскоязычной».

Вот именно, что была… да всплыла! И весь олимпийский резерв разъехался.

Мовный гестаповец, как всегда, призвал фиксировать такие ситуации и писать доносы. Тем более, это особо приятно в русской Одессе.

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