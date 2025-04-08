Начался раздел страны – украинский политтехнолог

Сделка по ресурсам, которую предлагают Украине подписать США, представляет собой фактический раздел страны между Вашингтоном и Москвой.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас даже не удосужились объяснить, что этот документ даёт Украине, то есть, что взамен. Ну, мы отдаём не только недра, но и инфраструктуру и всё, что мы получаем взамен, ясного ответа нет.

Но этого и следовало ожидать, поскольку в духе Трампа, то есть каждая последующая итерация такого договора, условия должны быть ещё жёстче. Если действительно первый вариант, который не был подписан, был абсолютно абстрактный, то есть, там можно было крутить как цыган солнцем, то здесь всё жёстче. И президент превращается в абсолютно декоративную фигуру — клерка, который будет назначаться колониальной администрацией. Или это раздел страны — 20% Кремлю, 80% Дяде Сэму», – заявил Золотарев.