Началось российское наступление на Киев – Безуглая

Игорь Шкапа.  
11.06.2025 15:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Сумы


 Россия не собирается заканчивать военную операцию и останавливать свое наступление на Украине.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

 Россия не собирается заканчивать военную операцию и останавливать свое наступление на Украине. Такое мнение,...

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«Они только начали. Дальше – Европа. Столько вкусного.», – считает Безуглая, известная критикой военного руководства Украины и публикацией ряда нелицеприятных для ВСУ инсайдов, которые находили подтверждение.

По ее словам, Россия «все нахальнее с каждым днем», при этом «США не рвутся к действиям».

«Все барьеры сняты. Нет ограничений для РФ. Этап пройден. Так что дальше они, наоборот, будут делать еще больше, еще наглее, еще амбициознее — чтобы забрать еще и все, пока продолжается «окно возможностей», а мир перестраивается под следующие реалии. Кто не заметил – новое наступление русских в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически.

Обратите внимание на маршруты и расстояния. Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, русские  без красных линий, кроме разве что применения ядерного оружия. Пока», – предупреждает Безуглая.

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