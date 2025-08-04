На Западе призывают лишить Медведева любимого «друга» по соцсети

Руководителям государств нужно законодательно запретить писать в соцсетях.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы видим, особенно в случае с Дональдом Трампом и Белым домом, это то, что все его общение происходит в «Truth Social». Все, что Трамп думает или делает – так или иначе выражается в его твитах. Это значит, что у него нет времени подумать, разобраться в проблеме и понять, что поставлено на карту.

Он даже не тратит время на то, чтобы посоветоваться с людьми. Он просто реагирует на происходящее. И он не единственный. Макрон делает то же самое», – сказал Бод.