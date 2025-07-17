На Украине решается судьба Тайваня – американский дипломат
Если Китай увидит, что США уходят с Украины, Пекин тут же начнет операцию по установлению контроля над Тайванем.
Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В первую очередь нужно беспокоиться о ползучей стратегии блокады и почти удушения, и китайцы способны на это. Возможно, у них есть желание это сделать, и это очень важно для нас. Я встречался со своими европейскими и японскими коллегами, чтобы сказать китайцам, что если они что-то сделают в Тайваньском проливе, то ЕС, США и Япония введут масштабные санкции. Это 60% мирового ВВП, я думаю, китайцы это понимают. Мы просто пытаемся их сдержать.
И стратегия Байдена заключалась в укреплении обороны Тайваня. Я очень рад, что администрация Трампа продолжает это делать. И я надеюсь, что они осознали, что часть нашей борьбы здесь заключается в том, что нам нужно поддержать Украину. Потому что, если китайцы увидят, что Путину сойдет с рук убийство в Украине, это изменит их мнение о том, что может произойти на Тайване.
Я думаю, что в Китае сделают вывод, что если США и Европа не защитили Украину от России, то зачем им вставать на защиту Тайваня», – заявил Бернс.
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