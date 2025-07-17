На Украине решается судьба Тайваня – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 11:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 541
 
Война, Дзен, Китай, Тайвань, Украина


Если Китай увидит, что США уходят с Украины, Пекин тут же начнет операцию по установлению контроля над Тайванем.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Китай увидит, что США уходят с Украины, Пекин тут же начнет операцию по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В первую очередь нужно беспокоиться о ползучей стратегии блокады и почти удушения, и китайцы способны на это. Возможно, у них есть желание это сделать, и это очень важно для нас. Я встречался со своими европейскими и японскими коллегами, чтобы сказать китайцам, что если они что-то сделают в Тайваньском проливе, то ЕС, США и Япония введут масштабные санкции. Это 60% мирового ВВП, я думаю, китайцы это понимают. Мы просто пытаемся их сдержать.

И стратегия Байдена заключалась в укреплении обороны Тайваня. Я очень рад, что администрация Трампа продолжает это делать. И я надеюсь, что они осознали, что часть нашей борьбы здесь заключается в том, что нам нужно поддержать Украину. Потому что, если китайцы увидят, что Путину сойдет с рук убийство в Украине, это изменит их мнение о том, что может произойти на Тайване.

Я думаю, что в Китае сделают вывод, что если США и Европа не защитили Украину от России, то зачем им вставать на защиту Тайваня», – заявил Бернс.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить