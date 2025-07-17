На Украине решается судьба Тайваня – американский дипломат

Если Китай увидит, что США уходят с Украины, Пекин тут же начнет операцию по установлению контроля над Тайванем.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил бывший посол США в КНР Николас Бернс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.