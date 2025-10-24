На Украине не верят в эффективность новых санкций Трампа

Москва сможет обойти введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Я скептически отношусь, потому что, как мы видели предыдущие три года, всегда находится условная Индия. При всем уважении, потому что Индия имеет право это делать, это их выбор экономический.

Они так сделали – заместили фактически те страны, которые ранее так же покупали нефть российскую и просто у себя перерабатывали нефтепродукты. А теперь Индия перерабатывает и продает им готовый нефтепродукт – бензин в основном, где-то топливо.

Поэтому найдут [русские] какой-нибудь вариант, через другую третью страну продавать эту нефть. Или Индия не будет уступать, потому что это для них важно, это огромные деньги, они на этом зарабатывают», – сказал Корольчук.

