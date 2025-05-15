«На фронте беда, вся Украина в опасности» – от улетевшего в Турцию Зеленского требуют ужесточения могилизации

Чтобы выправить плачевное положение на фронте, Зеленский должен выполнять любые требования западных «союзников», а также ужесточить мобилизацию.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна четко координировать все свои действия с нашими союзниками. И желательно, без каких-либо экспромтов, сюрпризов и желания сделать шоу», – сказал Береза.

«Ситуация сейчас на фронте не просто сложная, не просто тяжелая. Она несет прямые угрозы для Украины.

И вопрос еще в одном, что наша власть должна все же выполнить еще то, что обещал предыдущей власти США наш президент – а именно заняться мобилизацией.

Потому что оружие, которое нам все же нужно, чтобы дали, его должен кто-то использовать. А сегодня у нас не хватает личного состава, мягко говоря. Во всех бригадах.

Я даже не буду говорить о том, что сегодня люди демотивированы. И с этим тоже надо работать. Мотивационные кампании, которые надо запустить, запрос на них перезрел. Но без них достичь результата будет крайне трудно», – жаловался бандеровец.