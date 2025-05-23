Мы ничего не сможем противопоставить массированным ударам РФ по европейской инфраструктуре – Ходжес

Елена Острякова.  
23.05.2025 17:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО в Европе не готова к воздушным атакам России.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО в Европе не готова к воздушным атакам России. Об этом бывший командующий армией...

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«Мы абсолютно не готовы к воздушным атакам, которые Россия нанесет по всей нашей транспортной инфраструктуре, как они это делают в России. Я имею ввиду 200-250 беспилотников, ракет и бомб в день. Если они совершат ужасную ошибку, решив напасть на страну НАТО, то наверняка уже приняли решение атаковать всю нашу транспортную инфраструктуру», – сказал Ходжес.

Он считает, что самая большая проблема НАТО в том, что у нее впервые возникают сомнения относительно обязательств США. Ходжес обвинил администрацию Белого дома в том, что она «создает неопределенности».

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