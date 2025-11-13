«Мы не в состоянии выбирать сторону», – премьер Сербии о «многовекторности»

Алексей Топоров.  
13.11.2025 10:00
  (Мск) , Белград
Просмотров: 266
 
Балканы, Дзен, Проституция, Сербия


Сербский премьер Джуро Мацут показал высший класс «многовекторности» в ходе конференции Euronews Adria Summit, состоявшейся в Белграде.

Мацут поставил себе в заслугу, что Сербия близка к вступлению в Евросоюз – объединение, ведущее гибридную войну против России.

Сербский премьер Джуро Мацут показал высший класс «многовекторности» в ходе конференции Euronews Adria Summit,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Благодаря многочисленным встречам, которые я провёл в качестве премьер-министра, я почувствовал, что все нас понимают, уважают и ценят», – уверял чиновник.

«Сербия уже давно идёт по пути европейской интеграции. Мы добились важных успехов, и в последние месяцы наш прогресс ускорился», – добавил Мацут.

На вопрос о том, использует ли Россия Косово для сохранения своего влияния в Сербии, Мацут ответил, что «русские – наши традиционные друзья, которые понимают нашу ситуацию, учитывая, что они пережили аналогичные периоды распада и структурных изменений в стране, произошедших за последние несколько десятилетий».

А когда у него поинтересовались, насколько реально проводить политику не введения санкций в отношении России государству, стремящемуся в ЕС, тот сказал, что считает такую ​​политику осуществимой, но при координации с европейскими партнерами.

«Сербия должна стремиться к национальным интересам, и мы не в состоянии выбирать сторону», – сказал Мацут.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить