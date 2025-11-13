Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербский премьер Джуро Мацут показал высший класс «многовекторности» в ходе конференции Euronews Adria Summit, состоявшейся в Белграде.

Мацут поставил себе в заслугу, что Сербия близка к вступлению в Евросоюз – объединение, ведущее гибридную войну против России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Благодаря многочисленным встречам, которые я провёл в качестве премьер-министра, я почувствовал, что все нас понимают, уважают и ценят», – уверял чиновник.

«Сербия уже давно идёт по пути европейской интеграции. Мы добились важных успехов, и в последние месяцы наш прогресс ускорился», – добавил Мацут.

На вопрос о том, использует ли Россия Косово для сохранения своего влияния в Сербии, Мацут ответил, что «русские – наши традиционные друзья, которые понимают нашу ситуацию, учитывая, что они пережили аналогичные периоды распада и структурных изменений в стране, произошедших за последние несколько десятилетий».

А когда у него поинтересовались, насколько реально проводить политику не введения санкций в отношении России государству, стремящемуся в ЕС, тот сказал, что считает такую ​​политику осуществимой, но при координации с европейскими партнерами.