«Мы не назначали Трампа переговорщиком!» – в Киеве требуют отказа от сделки
Нынешние условия мира для Украины хуже, чем было предложение России в 2022 году, потому что появилась ещё кабальная «сделка» с США.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила «системный аналитик» и русофоб Наталья Глоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прежде всего нужно ответить на вопрос – это вообще переговоры, или нет? Я бы не сказала, что это переговоры, потому что этого посредника, США, никто не назначал. Вот мы выбирали себе посредника для переговоров? Нет.
Трамп сам себя назначил посредником. И действительно ли он находится в середине этого процесса? Большой вопрос», – сказала Глоба.
Она пожаловалась, что условия мира не выгодны Украине, а значит, нужно продолжать войну.
«Мы находимся в таких условиях, что Россия хочет снова вернуться к варианту стамбульских соглашений – и принудить нас к капитуляции. Потом появилась эта сделка о полезных ископаемых. Была бы моя воля, я вообще бы на эти так называемые переговоры не согласилась бы.
Потому что когда с тобой играют в наперстки, то единственная верная тактика – вообще не играть. Но мы оказались в таком положении, что не принимать участие в этом спектакле просто невозможно. Потому что нам нужно было, чтобы помощь продолжалась. То есть нас просто принудили таким образом в этом принимать участие», – жаловалась она.
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