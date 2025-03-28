«Мы не назначали Трампа переговорщиком!» – в Киеве требуют отказа от сделки

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Нынешние условия мира для Украины хуже, чем было предложение России в 2022 году, потому что появилась ещё кабальная «сделка» с США.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила «системный аналитик» и русофоб Наталья Глоба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего нужно ответить на вопрос – это вообще переговоры, или нет? Я бы не сказала, что это переговоры, потому что этого посредника, США, никто не назначал. Вот мы выбирали себе посредника для переговоров? Нет. Трамп сам себя назначил посредником. И действительно ли он находится в середине этого процесса? Большой вопрос», – сказала Глоба.

Она пожаловалась, что условия мира не выгодны Украине, а значит, нужно продолжать войну.