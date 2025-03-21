Мы и русские всех обогнали: Украина стала полигоном испытания технологий дроноводства – командир ВСУ
Украина и Россия стали пионерами в изобретении новых технологий использования беспилотников. Сегодня все передовые компании по производству дронов испытывают свои технологии в зоне боевых действий на Украине.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сегодня и вчера разговаривал со своими друзьями, не буду называть компанию, – это одна из крупнейших компаний США по производству дронов. У нас эти дроны применяются ГУРом, Силами специальных операций, это очень крутые дроны.
Так вот, я дружу и общаюсь с одним из акционеров этой компании, который очень переживает за Украину, и мы плотно общаемся. Он сказал, давайте так, признаем, что Америка отстает от Украины на полгода, как минимум, в разработках всех технологий.
Именно поэтому сегодня европейские, американские скаутеры, которые там ищут наших производителей, не вылазят с нашего рынка, ходят по нашим выставкам, общаются с нашими производителями, потому что мы сегодня весь мир опередили.
Ну давайте так, для понимания, мы и русские, ну к сожалению, надо признать факт, потому что воюем сейчас и мы, и они эволюционируют.
Мы сегодня, возможно, немножко отстаем от Китая, и то в искусственном интеллекте, в использовании роев дронов. Китай шагнул в этом моменте. Но мы точно входим в тройку самых технологических стран, которые применяют технологии на войне. И все остальные, включая США, Японию, Европу, Тайвань, я не знаю, Южную Корею, все отстают от нас», – утверждает Ярославский.
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