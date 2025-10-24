«Можете бросать в меня тапками, придется идти на уступки», – российский полковник

Если отложенная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа все же состоится, России придется иди на уступки, которые будут означать, что первоначальные цели СВО не достигнуты.

Об этом в эфире «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация развивается так, что придется корректировать коренные задачи специальной военной операции. Не бойтесь, дорогие друзья, ведь если появляется слово договор, а это значит, что задачи еще не выполнены, до конца мы не довели дело. Это пересмотр стратегической задачи нашей специальной военной операции. А куда вы денетесь? Зачем тогда в Венгрию собираются Путин и Трамп ехать?.. Мы в этой студии много-много раз говорили, вот этот самый образ победы, ведь мы его пока не видим, а теперь посмотрите, я уже не говорю про денацификацию, мы тут уже много раз говорили, должна быть смена власти, должна быть смена Конституции, должна быть люстрация в конце концов, должна появиться идеология, которая должна отрицать Бандеру и так далее. Ведь этого пока еще не будет, если появится его величество договор, который радикально поменяет рамки российско-украинских отношений», – заявил Баранец.

«Вы спрашиваете, с какими интересами, с какими выгодами должна закончиться наша специальная военная операция. Я думаю, что в той ситуации, которая сейчас складывается, вы, можете бросать в меня домашними тапками, но я думаю, что все-таки где-то придется что-то уступать. Поэтому компромисс такой неизбежный, вы понимаете? Одно дело, мы сейчас пришли с такими прекрасными планами, а с другой стороны, ведь компромисс не достигается без уступок. Об этом, кстати, однажды даже и Путин говорил. Нам нужно вот с теми картами, которые есть сегодня на столе, даже в этой труднейшей ситуации, получить и политические, и экономические, и военные выгоды, и территориальные выгоды, но путь к этому очень-очень длинный и трудный. Компромисс неизбежен, если мы ведем речь о договорах, о просто договоре. Ну нельзя так, чтобы Трамп сказал: «Вот, Путин приехал, он привез свой план, Зеленский, сдавайся, давайте вот договор будем делать только на условиях Москвы». Да, вы знаете, я тоже рад бы был за условия Москвы, но так же не бывает».

Накануне зампред комитета Думы по международке Алексей Чепа заявил, что Россия в рамках дипломатических переговоров будет вынуждена «пойти на какие-то уступки».