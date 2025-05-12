Москва выбивает почву из-под ног Зеленского

Олег Кравцов.  
12.05.2025 09:44
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, ЕС, Россия, Украина


Ответ украинского диктатора Владимира Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры между Московй и Киевом более похоже на ультиматум.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Ответ украинского диктатора Владимира Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры...

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«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться. Посмотрим, еще есть время. Но это настораживает», – сказал Карасин «Известиям».

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что сейчас нет смысла углубляться в детали переговоров, пока не будет получена обоснованная реакция на это предложение от другой стороны.

«Президент всё сказал, основные комментарии сделаны, поэтому всё сформулировано достаточно четко и понятно. Дальше пока нет смысла что-то детализировать и куда-то уходить, сейчас с нашей стороны шаг сделан», – отметил дипломат.

А вот проректор Дипакадемии Олег Карпович полагает, что российское предложение о немедленном начале переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий выбивает почву из-под ног киевского режима и его кураторов.

«Очевидно, что продвигаемая Киевом идея 30-дневного перемирия является уловкой, которая позволит Украине перевооружиться и укрепить позиции перед новым раундом военных действий. В Москве понимают, что прекращение огня будет возможно лишь в ситуации, когда Киев согласится на серьезный диалог, учитывающий российские требования. Пока что такого рода поползновений с украинской стороны не наблюдается. Возможно, сдвинуть ситуацию с мертвой точки позволит давление на режим Зеленского, исходящее от президента Трампа», – не исключает Карпович.

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев уверен, что европейцы вместе с Украиной предложением о 30-дневном перемирии создают медийный повод переложить ответственность на Москву и дает ЕС возможность хоть в каком-то виде участвовать в подобии переговорного процесса.

«Предложение России во многом можно воспринимать как шаг, разрушающий подобные ожидания европейцев. Выведение за скобки вопросов перемирия возвращает на стол принципиальные переговорные позиции РФ, а предложение стамбульского формата переговоров выводит за скобки усилия «посредников. Понятно, что такой подход России ЕС и Британию не слишком устраивает. С учетом того, что принципиальные противоречия не разрешены, наиболее вероятный вариант — сохранение вязкой динамики вокруг конфликта, щедро сдабриваемой воинственными и осуждающими заявлениями из европейских столиц», – говорит Сергеев.

Напомним, что в Киеве лидеры ЕС выдвинули ультиматум России, потребовав согласиться с понедельника на 30-дневное перемирие. Путин же в ответ предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий.

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