Гробы с солдатами стран НАТО уже давно едут на их родину, потому размещение на Украине очередных нескольких тысяч, например, французских военных, ничего не изменит.

Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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