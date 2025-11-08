Мощный удар по Украине: города остались без света, воды и тепла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночь российская армия нанесла мощный комбинированный удар Украине.

Основной целью стали объекты энергетики на подконтрольной киевскому режиму территории. Кроме того, поражена железнодорожная инфраструктура.

Начальник киевской военной администарции Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате атаки в Печерском районе столицы начались пожары.

В Киевской области удары наносились по критической инфраструктуре, без подробностей указывают представители режима на местах. Кроме того, есть информация об ударах по военному аэродрому в Василькове под Киевом, но пока без подробностей.

В сети появились кадры прилетов по Приднепровской ТЭЦ в Самарском районе Днепропетровска. Местные гауляйтеры признали поражение инфраструктуры в городе и Синельниковском районе области. Кроме того, признается попадане по неназванному предприятию в Павлограде.

Серия взрывов прозвучала в районе Кременчугской ГЭС в Полтавской области.

«Сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целил в объекты энергетической инфраструктуры», – написал областной гауляйтер Владимир Когут.

Судя по последствиям, удар был результативным – в области введены аварийный графики отключения света, в Кременчуге нет электричества, воды и частично отсутствует отопление.

«В ближайшее время будет организован подвоз воды для населения. В городе не работает электротранспорт, в связи с чем на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов. Развертываются пункты несокрушимости», – описывает ситуацию Когут.

Без света на Полтавщине остался и город Комсомольск (переименован киевским режимом в Горишни Плавни).

В Полтавской области поражена и железнодорожная инфраструктура

«В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, повреждения контактной сети нескольких участков. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки на пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами», – информирует «Укрзализныця».

Как отмечает военный блоге Юрий Подоляка, в ходе удара «летело все – от «Гераней» и «Гербер» до «Кинжалов».