Морская доктрина РФ не учитывает ситуацию в Чёрном море и на Балтике – офицер флота
Морская доктрина РФ, принятая в 2022 году, должна быть конкретизирована с учетом угроз в Чёрном и Балтийском морях и потенциальным военным конфликтом в Арктике.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, комментируя совещание у президента РФ по модернизации флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Существует основополагающий документ, который называется Морская доктрина. Не так давно она была принята, но в определённом смысле устарела. Особенно применительно к двум регионам – Балтийскому морю и Чёрному морю.
Там концептуальные вещи прописаны. Но вопросы, связанные со спецификой деятельности военно-морского флота в условиях специальной военной операции, закрытого бассейна, а Босфор закрыт, там не учтены. Там прописан взгляд на перспективу, что должно быть конкретизировано какими-то документами в духе времени.
То же самое Балтика: датские проливы закрыть, и ситуация на Балтике будет, что и у нас. Даже ещё хуже, потому что Балтийское море мелководное, и выход у нас там специфический, мягко говоря», – пояснил он.
По словам эксперта, нужна конкретизация Морской доктрины, причём с возможностью корректировки по мере изменения обстановки.
«Северный Ледовитый океан – там динамика менее интенсивная, но сейчас мы уже прекрасно понимаем, что это регион не столько будущего развития экономики, логистики, транспортных коммуникаций и освоение шельфа, но это и регион будущих войн. С конца 50-х годов, когда у американцев, потом у нас появился атомный флот, этот район стал местом активного плавания, в том числе атомного подводного флота. Там находятся позиции старта баллистических ракет и наши, и американские.
Это район противоборства, просто об этом мало говорится», – подчеркнул Горбачёв и добавил, что претензии президента США Трампа на Гренландию связаны не столько с добычей полезных ископаемых, сколько с необходимостью контроля над потенциальным театром военных действий в будущем.
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