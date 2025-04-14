Морская доктрина РФ не учитывает ситуацию в Чёрном море и на Балтике – офицер флота

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Морская доктрина РФ, принятая в 2022 году, должна быть конкретизирована с учетом угроз в Чёрном и Балтийском морях и потенциальным военным конфликтом в Арктике.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, комментируя совещание у президента РФ по модернизации флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует основополагающий документ, который называется Морская доктрина. Не так давно она была принята, но в определённом смысле устарела. Особенно применительно к двум регионам – Балтийскому морю и Чёрному морю. Там концептуальные вещи прописаны. Но вопросы, связанные со спецификой деятельности военно-морского флота в условиях специальной военной операции, закрытого бассейна, а Босфор закрыт, там не учтены. Там прописан взгляд на перспективу, что должно быть конкретизировано какими-то документами в духе времени. То же самое Балтика: датские проливы закрыть, и ситуация на Балтике будет, что и у нас. Даже ещё хуже, потому что Балтийское море мелководное, и выход у нас там специфический, мягко говоря», – пояснил он.

По словам эксперта, нужна конкретизация Морской доктрины, причём с возможностью корректировки по мере изменения обстановки.