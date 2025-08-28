Могут быть только ложные гибридные договоренности с Россией – обслуга Зеленского

Украина не сможет договориться с Россией, а согласна лишь на «ложный путь».

Об этом в эфире видеоблога «Новости.Live» заявил обслуживающий фис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Договориться вряд ли удастся. Я не исключаю, где-то в перспективе может быть какое-то такое ограниченное гибридное мирное соглашение, где будет прекращение огня и пункты, по которым найдут компромисс. Там обмен пленными всех на всех, мирное судоходство по Днепру, Запорожская АЭС, ее статус и так далее.

Здесь можно договориться, найти какие-то компромиссы. Ограничения войск, кстати, с обеих сторон. Я думаю, здесь тоже можно договориться. Не одностороннее сокращение украинской армии, на это Украина не пойдет. Но нужно же будет провести определенную демобилизацию обеим сторонам, об этом тоже надо будет договориться. Но все же это ложный путь, лучше договариваться о прекращении огня», – заявил Фесенко.