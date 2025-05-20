Мнение Трампа формирует тот, кто звонит ему последним – CNN об итогах созвона президентов США и России

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CNN оценивает вчераний телефонный созвон Трампа и Путина, делая вывод, что «Влияние на Трампа — это новый фронт в войне между Россией и Украиной».

По мнению авторов, Трамп и Путин, похоже, уже разделяют непоколебимую убежденность в том, что только они обладают личным авторитетом и навыками, необходимыми для урегулирования войны на Украине, а европейцы и сами украинцы в конечном итоге будут делать то, что им скажут.

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«Не заблуждайтесь, настоящая битва в войне на Украине сейчас идет не в небе над Киевом или Днепром, где в последние дни резко активизировались удары российских беспилотников. И не медленный прогресс, которого добивается российская армия на жестоких фронтах восточной Украины, решит исход конфликта. Нет, решающая борьба между враждующими сторонами и их союзниками идет за внимание президента США Дональда Трампа, который, похоже, все больше разочаровывается в попытках добиться мира. И именно поэтому его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным может иметь столь решающее значение».

По оценкам CNN Москва и Киев соперничают, чтобы продемонстрировать, что именно другая сторона является реальным препятствием к миру, надеясь хотя бы на время склонить изменчивое мнение Трампа в свою сторону.

Европейские чиновники заявляли, что также будут разговаривать с Трампом перед его звонком Путину, опасаясь, что мнение Трампа о конфликте может быть сформировано тем, с кем он поговорит последним.

«Пока длится звонок, Путин будет иметь это президентское ухо в полном своем распоряжении. Он может влить в него любые деловые стимулы, лесть или яд, которые, по расчетам Путина, сработают лучше всего», – говорится в публикации.

Неубедительные переговоры в Стамбуле на прошлой неделе похоже, усилили ощущение президента Трампа, что он играет центральную роль в достижении соглашения. Это побудило его вновь включиться в мирные усилия, от которых он еще недавно угрожал отказаться, и позвонить Путину напрямую.

Украина опасается, что два лидера во время телефонного разговора разработали свой собственный мирный план, а затем, возможно, попытаются навязать условия Путина под угрозой отзыва жизненно важной военной и экономической помощи США.