Миссия (не) выполнима. Поможет ли внешнее управление ООН провести выборы на Украине?

Роман Рейнекин.  
29.03.2025 15:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 232
 
Авторская колонка, Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Тем, кто держит руку на пульсе мирного процесса, совершенно очевидно, что вопреки бравурным заверениям оптимистов – сейчас этот процесс скорее мертв, чем жив. Просто всем участникам ( каждому по своим причинам) невыгодно объявлять об этом вслух. Отсюда и тенденция к закукливанию переговоров, превращению их в самовоспроизводящийся механизм при весьма скромных результатах.

При этом, энергетическое перемирие по факту приказало долго жить: Россия грозит выйти из него после украинских ударов по ГИС «Суджа», фактически уничтоживших станцию, а Генштаб ВСУ открещивается от содеянного. Российский мидовский переговорщик Григорий Карасин говорит об отсутствии заметного прогресса и допускает, что позитива по Украине в этом году вообще может не быть. Какое уж тут «перемирие к Пасхе»…

Тем, кто держит руку на пульсе мирного процесса, совершенно очевидно, что вопреки бравурным заверениям...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Не очень оптимистичен и глава Госдепа США Марко Рубио: анонсированная встреча президентов Путина и Трампа также уходит за горизонт, уступая первенство техническим вопросам, в обсуждении которых увязли Москва, Вашингтон и Киев.

«Нам предстоит большая работа с обеими сторонами, особенно с Россией, с которой мы не общались годами», – добавил он.

Такое мы уже наблюдали однажды с минскими соглашениями, когда набравший бодрый темп переговорный поезд на одной из станций неожиданно встал и так там и стоял последующие восемь лет. Разница в том, что нынешний переговорный поезд не добрался даже до станции подписания каких-то бумажных соглашений, застряв на стадии протоколов о намерениях.

Как видим, прекращение огня приближается стремительным домкратом, и только у Трампа все хорошо. Во-первых, в Белом доме объявили о выходе на финишную прямую соглашения с Украиной по недрам, о котором я уже писал в одном из предыдущих текстов. А во-вторых, посланник Трампа Стив Уиткофф неожиданно заявил на днях, что выборам на Украине быть. И Зеленский якобы согласился на это.

На чем основан оптимизм Уиткоффа, мы при этом, так и не узнали до сих пор. Потому что сигналы, подаваемые киевской властью – как внутри Украины, так и вовне ее, никак не свидетельствуют о готовности Банковой к каким-либо выборам.

Интригу добавляет и свежее выступление президента РФ Владимира Путина, вновь ужесточившего риторику в отношении Украины и вернувшегося к теме нелегитимности киевских властей. Теперь уже не только одного лишь Зеленского, но и остальных его назначенцев.

Если бы этим Путин и ограничился, был бы лишь повод пожать плечами: ну, нелегитимные, а дальше то что? Однако Путин сумел удивить, впервые открыто предложив установить над Украиной внешнее управление под эгидой ООН. И даже ближайший исторический аналог подобрал. Причем, не такой уж и далекий: «как в Восточном Тиморе».

Для тех, кто не в курсе, краткая историческая справка. Восточная часть бывшего индонезийского острова Тимор десятилетиями вела кровопролитную партизанскую войну за сецессию от Джакарты. Пока, наконец, после падения в Индонезии проамериканской фашистской хунты генерала Сухарто в девяностых годах прошлого столетия не пошла с тиморскими повстанцами на мирные переговоры, итогом которых должен был стать референдум о независимости части острова.

При этом Индонезия всерьез рассчитывала сорвать этот референдум, используя в качестве инструментов террор своих спецслужб и армии, а также опираясь на поддержку проиндонезийской части тиморцев. В результате обеспечением плебисцита занялась введенная на острове временная администрация ООН.

Но вернемся к Украине. По словам Путина, «выходом» из сложившейся там патовой ситуации может стать введение в стране «внешнего управления под эгидой ООН».

«В рамках миротворческой деятельности ООН несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году.

Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения в Украине временного управления для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ним заключить мирный договор, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире.

Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует.

Нет, они существуют. Но это один из вариантов. И такая практика в работе ООН имеется», – добавил российский лидер.

Почему эти его мысли вслух так важны? Прежде всего, потому, что перед нами заявка на приоткрытие крышки очередного «ящика Пандоры» в украинском сюжете. По сути, Путин признает невозможность, как России, так и Штатов, как-либо воздействовать извне на режим Зеленского, чтобы принудить его к некоей последовательности действий, продиктованных внешними интересантами замирения. 

Путина ведь еще упомянул:

«Гражданские органы власти, они сегодня, на самом деле, в соответствии с Конституцией на Украине, не являются законными. Выборы-то не были проведены президентские. В условиях этой нелегитимности, фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это может привести к тому, что фактическая власть окажется в их руках и они начнут фактически руководить страной. И как с ними вести переговоры?».

По сути, украинскую проблематику предлагается поднять на уровень ООН, передав в ведение более широкого круга акторов, чем «междусобойчик» московских и вашингтонских. Однако, насколько реалистичен такой сценарий? Давайте смотреть.

Теоретически идею Путина можно было бы реализовать в Совбезе ООН, если бы не тот факт, что сами украинские власти утверждения о своей «нелегитимности» из-за отсутствия выборов отвергают. И такой же позиции придерживается и стоящий за Украиной Евросоюз.

Позицию ЕС, опять же, теоретически, можно и не брать в расчет. Однако в формате ООН, раз уж речь о нем, игнорировать европейские столицы никак не получится. Британия и Франция являются постоянными членами Совбеза с таким же правом вето, как и у России. Не говоря уже о том, что в этом году как раз очередь непостоянного члена Совбеза – ФРГ – на председательство в Генассамблее ООН. А значит, тех, кто против, будет, как минимум, трое.

Да и в Вашингтоне, единожды подняв тему нелегитимности Зеленского и обозвав того, устами Трампа, «диктатором», больше эту тему особо не педалируют.

По планам США, выборы вообще должны быть завершающим этапом урегулирования – после прекращения огня и успешного завершения мирных переговоров с выходом на подписание мирного соглашения. Которое должны подписать уже новые, переизбранные руководители Украины.

Как в этот пошаговый план вписать внешнее управление от ООН – не совсем понятно. Тем более, что аналогия с Восточным Тимором хромает еще и в том аспекте, что там одним из акторов были сами тиморские повстанцы, не просто не возражавшие против внешней администрации ООН, но и поставившие свои подписи под документом, позвавшим в их страну администраторов ООН.

Наконец, есть и еще один момент. Не очень понятно, к кому вообще обращены предложения о введении на Украине временной администрации ООН и кто является адресатом таких посланий. В российском политическом вокабуляре уже давно стало общим местом утверждение о том, что Украина потеряла свою независимость, попав под внешнее управление со стороны неких «западных хозяев».

И что же – эти самые «хозяева» и «кукловоды» теперь должны согласиться на внешнее управление территорией, над которой они уже и так – согласно приведенной выше логике – установили свой внешний контроль? Получается что-то вроде «мясоедов за веганство». Вряд ли существующий внешний контур управления Украиной, если он и правда имеет место, согласится на умаление своего суверенитета над этой страной в пользу еще кого-то.

Внешняя тупиковость ситуации, на самом деле, имеет вполне логичное объяснение. И состоит оно в признании того, что Украина – отнюдь не купленное американцами вассальное государство, сколько бы денег Вашингтон ни дал Киеву за эти годы. Именно в этом кроется секрет удивительной неуязвимости Зеленского по отношению к окрикам из Белого дома.

На самом деле Украина если и протекторат, то совместный – американо-европейский. Прибегая к историческим аналогиям – примерно, как англо-египетский Судан эпохи колониального раздела Африки.

И еще большой вопрос, чья доля в этом протекторате сегодня весомее – Вашингтона или европейцев. Тем более, что американцы сами толкают Европу на то, чтобы взять в свои руки как можно больше рычагов финансового, политического и военного управления украинскими делами.

Неудивительно, что в итоге Зеленский все больше оглядывается на Лондон, Париж и Берлин, чем на Вашингтон.

Не говоря уже о Москве, у которой не осталось никаких механизмов, кроме чисто военного, чтобы принудить Украину хоть к чему-либо.

Резюмируя. Аналогия с Восточным Тимором или Косово – это, конечно, заманчиво. Однако в текущих условиях и имеющейся геополитической конфигурации реализовать через ООН какое-либо внешнее управление на Украине без согласия на это самого Киева и хотя бы части его внешних патронов – это утопия.

Ну, или, остается вариант попытаться превратить американо-британский протекторат над Украиной в американо-европейско-российский. То есть, как-то вписать РФ в число пайщиков ЗАО «Украина» с соответствующим дележом долей в активах. Идея, конечно, красивая и интересная во всех смыслах, только вряд ли осуществимая на ближнем горизонте. В этом году такое совершенно точно не произойдет. А значит – никакие выборы на Украине не приблизит.

Как не приблизит проведение выборов и вероятное подписание Украиной кабальной сделки по недрам с США. Откровенно говоря, совсем неочевидна связь между недрами и перемирием с прекращением огня. Чем эта сделка мешает той же Украине бить по российским нефтебазам и аэродромам? Правильно, ничем.

Точно так же, сделка Украины с США никак не мотивирует Россию на отказ от ударов по украинской энергетике. Логика примерно такая: ну, хорошо, вы отдали Штатам свои недра. А нам что с того? Почему это должно останавливать наше наступление? Если что и остановит российское наступление, так это отсутствие ресурсов наступать. А никак не закорючка, поставленная Зеленским на бумаге, присланной из США.

А выборы на Украине… Ключ к их проведению, к сожалению, лежит не в ООН, а в консенсусе внутри треугольника США-ЕС-Россия. Пока хоть один из углов этого треугольника будет саботировать процесс, с мертвой точки он не сдвинется.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить