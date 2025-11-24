Мирный план показал слабость США перед РФ – укро-пропагандист
Президент Дональд Трамп демонстрирует, что США не готовы к длительному противостоянию с Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил киевский военный пропагандист, Юрий Бутусов, ныне мобилизованный в ВСУ.
«Так называемый мирный план показывает слабость Америки, ее неспособность защитить своих союзников, поддержать их в тяжелый момент», – считает Бутусов.
По его словам, теперь Трамп хочет показать, что в отличие от своего предшественника, он может не выделять денег на поддержку Украины.
«Что таким образом показывает Трамп? Что Америка при определенных определенных условиях не выдерживает длительной борьбы», – приходит к выводу Бутусов.
