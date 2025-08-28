Мир возможен только после стратегического поражения Украины – иноагент Латынина

СВО на Украине будет продолжаться до исчезновения значительного количества причин этого конфликта.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы начинаете со слов «мы все хотим мира». Вам ответить? Прочный мир в данной конфигурации будет достигнут со стратегическим поражением Украины. И все эти пипеточные вливания только продлевают агонию Украины… Эта война, скорее всего, как мы видим, завершится стратегическим поражением Украины, и там, где пройдут границы, там будут проходить границы между русским и украинским языком… Война будет продолжаться, если её не остановить серьёзными уступками со стороны Украины, до стратегического поражения Украины, вот, что, скорее всего, произойдёт. А поскольку ни на какие уступки Зеленский, боясь потерять власть, не пойдёт, она будет продолжаться до стратегического поражения Украины и исчезновения значительного количества причин этой войны», – сказала Латынина.

При этом она с раздражением отреагировала на реплики о том, что жестоко так говорить о «жертве».