Минобороны Литвы в Пентагоне: Для нас каждый американский солдат – как второй муж

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Литва полностью открыта для всех видов военного сотрудничества с США, готова вкладывать в это любые средства и открыть двери домов и самые теплые объятия для американских солдат.

Об этом в Пентагоне заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вложили средства в войска, вооружения и инфраструктуру с беспрецедентной скоростью. И мы уже инвестировали 2 млрд. евро в американское оборудование, включая вертолёты «Чёрный ястреб», Switchblade, ракеты «Джавелин» и JLTV, которых у нас сейчас больше всего в Европе. Мы укрепляем наши возможности, и более 20% наших закупок – это американские товары. Развитие оборонпрома – наш приоритет. Мы действительно приглашаем американские компании инвестировать в Литву. Мы предлагаем нулевую ставку корпоративного налога, свободные от бюрократии зелёные коридоры и современные технологии», – вещала Шакалене.

Отдельно она высказалась по контингенту США.