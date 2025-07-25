Минобороны Латвии зовёт США копать ров между прибалтами и РФ

Максим Столяров.  
25.07.2025 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Прибалтика, Провокации, Россия, Русофобия


Прибалтийские страны и Польша задумали масштабное строительство линии обороны на граничащих с РФ участках.

Об этом в Пентагоне заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибалтийские страны и Польша задумали масштабное строительство линии обороны на граничащих с РФ участках....

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«Мы инвестируем в наши ВС, начиная с ПВО и заканчивая новыми технологиями. Мы тремя прибалтийскими странами вместе с Польшей строим линию обороны на Балтике. И здесь США могут помочь и стать партнёром в строительстве и сделать её настолько эффективной, насколько это необходимо. Потому что это не только внешние границы двух стран, но и внешние границы НАТО.

И, конечно, мы так же инвестируем в оборону и военные полигоны. Так что здесь мы видим потенциал для нашего сотрудничества. Технологии и учения – это шаг вперёд.  И последнее, наши двусторонние отношения между тремя прибалтийскими странами и США остаются стратегическими и незаменимыми для безопасности. Мы демонстрируем пример того, как инвестировать и относиться к обороне»,  – вещал Спрудс.

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