Министра юстиции уличили в рейдерстве– спикер Рады тут же заткнул рот задающему неудобный вопрос

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Подвергшиеся рейдерским захватам компании на Украине, зачастую оказываются под управлением ближайших родственников министров.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-порошенковец Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилось журналистское расследование о том, что каким-то странным образом отжатые предприятия, рейдернутые, далее почему-то появляются в руках компании, которая принадлежит вашему бывшему мужу и отцу ваших детей. Там еще ваш бывший помощник и все остальные ваши. Вопрос: как вы это прокомментируете?» – спросил Гончаренко министра юстиции Ольгу Стефанишину.

Однако министр уверяет, что якобы не знает, чем занимается бывший супруг.

«Речь идет о моем бывшем муже. Я не имею никакой информации о его бизнес-деятельности, он обеспечивает финансово детей, что отражено в моей декларации», – сказала Стефанишина.

Но Гончаренко уличил её во лжи, подчеркнув, что министр продолжает тесно общаться с бывшим супругом.

«Есть фото, как вы вместе ходите к Епифанию с бывшим мужем. Кажется, вы что-то знаете, что он делает», – отметил депутат.

На этот раз Стефанишина не стала отвечать, заявив, что «не хочет отнимать время коллег». Ей помог выкрутиться спикер парламента Руслан Стефанчук, заметивший, что ссылаться на журналистские расследования «недемократично».