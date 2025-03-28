Милитаризация Европы пока напоминает активизм

Елена Острякова.  
28.03.2025 23:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евросоюзу нужны капитал, рабочая сила и технологии, чтобы создать сильную армию.

Об этом немецкий военный эксперт Альберт Циммерманн заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу нужны капитал, рабочая сила и технологии, чтобы создать сильную армию. Об этом немецкий...

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«Очевидно, что странам-членам ЕС нужно понять, что им нужно стратегически согласовывать свои действия и быть готовыми к спросу. Мы должны сосредоточиться на долгосрочных возможностях и обеспечить их финансирование.

Если будет политическая воля, то это возможно, но для этого нужны масштабные инвестиции, высокая эффективность и наличие производственных мощностей. Это капитал, рабочая сила и технологии», – сказал Циммерман.

Он пока не видит мобилизацию оборонной отрасли ЕС.

«Пока что, как мы видим, в Европе это больше похоже на экстренную реакцию. На активизм, который теперь должен быть подкреплен стратегическими обязательствами в долгосрочной перспективе. Это большие перспективы для отрасли. Но нужно убедиться, что это не просто способ заработать на большом бюджете, а что это действительно поможет преобразовать отрасль и обеспечить ее развитие в долгосрочной перспективе», – рассуждал Циммерман.

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