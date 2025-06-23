МИД РФ: Нам не о чем разговаривать с НАТО

Олег Кравцов.  
23.06.2025 10:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Погромы, Россия, Украина


Североатлантический альянс продолжает надеяться победить Россию в украинской войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Североатлантический альянс продолжает надеяться победить Россию в украинской войне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Они взяли курс на недопущение победы на украинском театре, и этому курсу продолжают следовать», – сказал Грушков «Известиям».

Он подчеркнул, что Москва не видит никакого желания со стороны стран альянса укреплять свою безопасность путем формирования нормальных отношений с Россией.

По словам дипломата, то, что происходит в НАТО, – не сиюминутное изменение политической конъюнктуры, а фундаментальное, поскольку «враждебный курс реализуется не только в риторике, но и в политике, и стратегических документах».

«Россия стала главной угрозой НАТО, потому что в Брюсселе решили, что НАТО не может существовать без большого противника. Вообще история НАТО — это история доказательства собственной нужности. Когда процесс евробезопасности начал набирать силу на основе безопасности через сотрудничество, контроля над вооружениями, сдержанности в оборонном строительстве, оказалось, что НАТО не особо нужно. Поэтому процесс расширения альянса был запущен для того, чтобы подтвердить, что НАТО есть. Этот процесс — это формирование новых разделительных линий и поиск противника», – убежден замминистра.

Он говорит, что на этом фоне восстановление ранее действовавшего Совета Россия – НАТО исключено в обозримой перспективе.

«В случае необходимости принимались решения о том, действуем ли мы совместно или в какой-то координации, либо кто-то мог не действовать, но при этом понимать действия другого. Всё это зиждилось на том, что будут соблюдаться нормы международного права. Но это сейчас уже осталось в прошлом, и на сегодня нет никакой основы для разговора», – резюмировал Грушко.

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