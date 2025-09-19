Местные «оборотни в погонах» оказались для украинского бизнеса страшнее российской армии

Украинские правоохранители фактически уничтожили бизнес бесконечными требованиями взяток.

Об этом на канале «Новый отчёт» заявил одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все наши правоохранительные, налоговые органы уничтожают реальный бизнес. Главная проблема любого бизнесмена сейчас, кроме того, что сложно найти людей – это наши собственные правоохранители.

Если выйти на улицы города, то увидите их дорогие автомобили, высокопоставленных правоохранителей. Они самый привилегированный класс на Украине, лучше всех зарабатывающий. Я говорю не о рядовых полицейских, а про всех этих бесконечных начальников.

Посмотрите, какие дела – этот не задекларировал виллу, тот не задекларировал три виллы, следующий уже не знает, какое авто покупать», – возмутился Гончаренко.