Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал обстоятельное интервью немецкому изданию Zeit, повторив в нем ряд тезисов относительно России и Украины. В частности, по его словам, у его правительства нет планов поставок Киеву «Таурусов», зато Германия и союзники ведут дискуссии об ужесточении санкций против России в энергетическом и банковском секторах.

Также Мерц в очередной раз «подогрел» ожидания конфискации замороженных российских активов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После того, как Путин отклонил предложение о 30-дневном перемирии, на Западе начались консультации по возможности изъятия российских активов», — заявил Мерц в интервью, осторожно добавив – «Если есть способ мобилизовать деньги на надежной юридической основе, мы это сделаем».

«Возможность изъятия российских активов в настоящее время прорабатывается», — добавил Мерц. — «Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг может повлечь за собой для европейского финансового рынка».

Европейские лидеры хотят использовать эти средства для восстановления Украины, однако до сих пор не достигли соглашения о том, как обойти возможные юридические споры и не создать опасного прецедента в международной практике.

Ряд официалов, в том числе в Германии и Европейском центральном банке, проявляют осторожность в вопросе прямой конфискации суверенных резервов, предупреждая, что такой шаг может столкнуться с правовыми трудностями и подорвать статус евро как резервной валюты.

«Мы, главы государств и правительств, едины во мнении, что должны исчерпать все возможные варианты», — приводит слова Мерца Zeit.

При этом, отвечая на вопрос о возможном возобновлении проекта взорванного в 2022 году газопровода «Северный поток – 2» Мерц был более категоричен: на данный момент у СП-2 нет действующей немецкой лицензии, «и это вряд ли изменится».

Этим интервью Мерц только подтвердил ограниченность европейского инструментария политико-экономического давления на Россию. По факту большая часть нынешних санкционных угроз это лишь пустые слова. В лучгем случае угрозы носят символический характер. Большая часть санкций, которые могли бы повлиять на экономику РФ уже введена, а оставшиеся нельзя ввести без серьезного ущерба для часого ЕС.

При этом, желание евролидеров перейти из зрительного ряда в числро участников украинской пьесы никуда не делось. Именно этим обстоятельством, а вовсе не радением о судьбе Украины, обьясняются их метания посоедних месяцев.

Евроактивность привела к неожиданному результату. С одной стороны, быстро выяснилось, что без Евроаы у Трампа и Москвы не получается решить украинское уравнение. С другой – ЕС нечего предложить Вашингтону и РФ, чтобы мотивировать их поднять свой статус в переговорах по Украине.