Матвиенко потребовала создать Лабубу в русском народном стиле

Елена Острякова.  
25.07.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Экономика


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ассортимент российской сувенирной продукции народных промыслов очень медленно меняется, и не появляются товары, которые можно продвигать за рубеж.

Об этом она сегодня заявила на заседании СовФеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ассортимент российской сувенирной продукции народных промыслов очень...

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«Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру.

А матрешками нашими уже не удивишь. Где наши продвинутые, новые, креативные товары, которые бы и у нас в стране пользовались спросом, и которые можно было бы сделать модным трендом в мире?», – сказала Матвиенко.

Напомним, рыночная стоимость китайской компании-производителя игрушек Лабубу уже превысила стоимость «Газпрома».

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