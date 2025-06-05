Малюк и Буданов начали подковерную возню

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Между украинскими спецслужбами началось внутреннее противостояние – СБУ под руководством Василия Малюка пытается перетянуть на себя лавры главного борца с Россией, присваивая операции, которых даже не было.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас никто не задумался над одним вопросом. Условно, все говорят о том, что СБУ, то есть Малюк, Малюк об этом отчитался, провела операцию по попыткам уничтожить Крымский мост. Была якобы заложена взрывчатка. А кто-то задался вопросом, а подразделение боевых пловцов, оно на балансе СБУ? Василий Васильевич Малюк имеет возможность командовать боевыми пловцами? Это вообще-то прерогатива ГУР… А значит, что просто сейчас мы являемся свидетелями того, как информационную повестку Малюк пытается перепрошить под себя. Есть конфликт между Будановым и Ермаком. Есть Малюк, который является человеком Ермака», – сказал эксперт.

По его словам, Малюк «считает, что он уже засиделся в кресле председателя СБУ, ему нужны значительно большие полномочия».