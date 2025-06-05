Малюк и Буданов начали подковерную возню
Между украинскими спецслужбами началось внутреннее противостояние – СБУ под руководством Василия Малюка пытается перетянуть на себя лавры главного борца с Россией, присваивая операции, которых даже не было.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас никто не задумался над одним вопросом. Условно, все говорят о том, что СБУ, то есть Малюк, Малюк об этом отчитался, провела операцию по попыткам уничтожить Крымский мост. Была якобы заложена взрывчатка. А кто-то задался вопросом, а подразделение боевых пловцов, оно на балансе СБУ? Василий Васильевич Малюк имеет возможность командовать боевыми пловцами? Это вообще-то прерогатива ГУР…
А значит, что просто сейчас мы являемся свидетелями того, как информационную повестку Малюк пытается перепрошить под себя. Есть конфликт между Будановым и Ермаком. Есть Малюк, который является человеком Ермака», – сказал эксперт.
По его словам, Малюк «считает, что он уже засиделся в кресле председателя СБУ, ему нужны значительно большие полномочия».
«Там когда-то Марьяна Безуглая даже зарегистрировала законопроект об объединении всех наших спецслужб в одну единую спецслужбу и прочее. Плюс ко всему есть желание Ермака убрать Буданова. В принципе, он очень хочет, американцы не пускают, даже на прошлой неделе в «Политико» было написано, что единственный человек, который является противовесом Ермаку – это Буданов. И в этой ситуации, учитывая кулуарную возню среди силовиков, попросту Малюк берет на себя большое количество активности. И даже не существующей», – заявил Бондаренко.
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