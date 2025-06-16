Макрон в Гренландии грубо льстил Трампу и отказал Путину в роли посредника между Израилем и Ираном
Во время своей поездки в Гренландию президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США играют ключевую роль в урегулировании «двух больших конфликтов», в том числе путем более жестких санкций против России и давления на Израиль, пишет агентство Reuters.
«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не придерживается Устава ООН, может быть посредником» — такими словами Макрон отозвался об идее Трампапривлечь Путина в роли посредника между Израилем и Ираном.
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В противовес этому президент Франции призвал Дональда Трампа использовать свое личное влияние для установления мира на Украине и на Ближнем Востоке.
«На мой взгляд, вопрос состоит в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более строгие санкции против России, если Москва не придерживается предложенного США перемирия», — заявил Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.
Макрон также выразил мнение, что Трамп может сыграть ключевую роль в деэскалации внезапного конфликта между Израилем и Ираном.
«В этом вопросе у Соединенных Штатов Америки также есть реальная возможность вернуть всех за стол переговоров. Зависимость Израиля от американского оружия и боеприпасов позволяет США вести переговоры», — заявил французский президент.
Впрочем, эта грубая лесть француза не может скрыть очевидного факта: самоназначенный «мастер сделок» из Вашингтона пока что провалил все те кейсы, за урегулирование которых брался с момента своего повторного прихода в Белый дом.
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