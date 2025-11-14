Макрон доведёт Францию до нового «Красного мая»

Воинственные антироссийские выпады Эммануэля Макрона на фоне пренебрежения внутренними проблемами Франции выльются в серьёзные социально-экономические протесты.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политтехнолог Никита Сетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Падение рейтингов [западных лидеров] говорит о системном кризисе. В каком-то смысле удивительно, что это пока привело к такому достаточно ограниченному протесту, который мы наблюдали в сентябре.

Наверное, люди просто предпочитают делать вид, что, если я не буду это видеть, то, наверное, с этим можно как-то жить. Но эта ситуация не может продолжаться бесконечно долго.

Макрон пытается сыграть на милитаристской повестке, на увеличении расходов, связанных с производством вооружений. Но по факту мы видим, что социально-политические проблемы приводят к заморозке контрактов в авиационных и ракетных отраслях Франции.

И любые публичные заявления, касающиеся новых военных расходов, избирателями воспринимаются уже как угроза личному благосостоянию», – сказал Сетов.