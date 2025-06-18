«Макдональдс» максимально нагадил российским преемникам, сбежав из РФ

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Ушедшая с российского рынка в 2022 году сеть «Макдональдс» постаралась максимально навредить российской компании «Вкусно и точка», пришедшей ей на смену.

Об этом первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Упаковочные системы «Вкусно и точка» – там все происходило достаточно драматично. Перестали поставлять иностранные краски, и в какой-то момент пришлось изменять технологию и не обеспечивать тех стандартов, которые заложены. Или отсутствие поставок толстого картона. Но коллеги выполнили все необходимые запросы со стороны потребителя, которому поставлялась упаковка, обеспечили импортозамещение этих продуктов и таким образом дали возможность по цепочке целому ряду других компаний получить компетенции и стать поставщиками продукции», – сказал Мантуров.

Несмотря на трудности, «Вкусно и точка» вдвое увеличила доход ресторанов фастфуда – со 110 до 220 млрд руб. Но как считают экономисты, в случае возвращения «Макдональдса», о котором сейчас поговаривают, российская компания потеряет 75% выручки.

Мантуров полагает, что в возвращающихся компаниях нужно оставить контроль у российского бенефициара. Кроме того, ввести защитные механизмы для отечественных производителей через госзакупки.