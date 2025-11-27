Львовские нацисты: Военное положение мешает помножить на ноль русский язык

Вадим Москаленко.  
27.11.2025 12:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 440
 
Галичина, Дзен, Украина


Военное положение мешает украинским нацистам лишить русский язык особого статуса в Украинской конституции.

Об этом на канале «Первый западный» заявил профессор Львовского национального университета Ярослав Герасим, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Статус русского языка до сих пор не помножен на ноль на Украине. В Конституции его выделяют среди других языков, потому что когда её принимали, Компартия устроила истерику, и иначе не проголосовала бы.

И в условиях военного положения мы изменить этого не можем, к сожалению. Потому что изменения в Конституцию должны проголосовать два парламента, и они должны быть утверждены на референдуме», – сказал Герасим.

«А если эти пункты будут в этом «мирном плане», то рано или поздно придётся с сожалением констатировать, что Русский мир победил. Если русский язык, Церковь, история, и российский политический взгляд на нацизм – что ещё нужно для победы рашизма», – поддакнул ведущий.

