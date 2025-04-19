Литва окапывается по периметру и ждет нападения России через Сувалкский коридор
Европейская версия Politico пишет, что стремясь сдержать Россию, Литва стремительно окапывается по периметру своих границ, модернизируя «критически важные» дороги и пограничные оборонительные сооружения.
Отмечается, что этот фортификационный проект призван облегчить переброску войск и техники между Польшей и странами Балтии.
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Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор — важнейший пункт пропуска на границе с Польшей, который считается в Вильнюсе одним из наиболее вероятных мест для будущего нападения России на Европейский союз и НАТО.
«Эти дороги имеют для нас решающее значение с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», — сказал в телефонном интервью Politico заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.
Издание напоминает читателям, что Сувалкский коридор — это малонаселенный 100-километровый участок лесистой равнины, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с союзником РФ Белоруссией и российским эксклавом Калининградом. Коридор считается одной из самых уязвимых точек НАТО и является жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью альянса.
В настоящее время Литва располагает двумя основными дорогами, проходящими через этот коридор. Одна из них ведет из литовского Каунаса в Варшаву — часть военного коридора Via Baltica — и обычный маршрут между Вильнюсом и польским городом Августов.
В координации с Польшей Литва расширяет сеть военной инфраструктуры за пределами Via Baltica, которая является основным маршрутом для подкреплений союзников, модернизируя дорогу Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.
«Эти усилия являются частью более широкой европейской инициативы по инвестированию в инфраструктуру двойного назначения. Такие страны, как Испания, Бельгия и Словакия, проводят аналогичную модернизацию. Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что блоку потребуется потратить не менее 70 миллиардов евро на срочную адаптацию железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных коридоров», – отмечает издание.
Помимо улучшения мобильности, проект в Сувалках может также включать новые меры по обеспечению безопасности литовских границ.
Томас Годляускас заявил, что меры безопасности выходят за рамки физической сферы: «Мы обсуждаем, как решить проблему спуфинга и глушения GPS из России, которая уже оказывает влияние на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы».
Полный объем проекта включает в себя реконструкцию 113 километров дороги и ремонт 8 мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сообщил Politico, что работы планируется завершить к 2028 году.
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